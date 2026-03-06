México: imagen de Sheinbaum mejora tras golpe a Mencho

La imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum mejoró luego del golpe lanzado contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la máxima organización del crimen organizado en México, el pasado 22 de enero, que culminó con la muerte de su líder Nemesio Oseguera "El Mencho".

Aunque los índices de aprobación de la jefa de Estado, que asumió su encargo el 1 de octubre de 2024, se elevaron, la inseguridad se mantiene como "la mayor preocupación de los mexicanos", de acuerdo con sendas encuestas, una de la edición mexicana del diario español El País y otra del matutino El Financiero. según el sondeo de la firma demoscópica Enkoll, encargada por El País y la emisora de radio local W Radio, el nivel de apoyo a Sheinbaum trepó al 75%, mientras que la compulsa de El Financiero, elaborada por el especialista Alejandro Moreno, colocó la cifra en 72%, contra entre 69 y 70% en enero pasado.

En ambos casos, se calificó con más de 80% el operativo del gobierno para detener a El Mencho, pero 76% alertó sobre el riesgo de que haya más actos de violencia después de esta temeraria acción.

Según El Financiero la inmensa mayoría de mexicanos evaluó positivamente la labor del Ejército tras la ofensiva contra el CJNG, con 88% de opiniones en ese sentido, seguido de la Guardia Nacional y la Marina, que obtuvieron 85% de puntos de vista favorables.

Entre los aspectos de la gestión de Sheinbaum más apreciados por los ciudadanos, destacan las ayudas sociales a ancianos, discapacitados y mujeres, pero los mayores niveles de desaprobación corresponden a la inseguridad, con un 26%, pese a que el gobierno ha proclamado una caída de los homicidios del 42% entre septiembre y enero pasados.

A la pregunta de El País sobre qué tanto le preocupa actualmente la situación de seguridad a los mexicanos, 68% respondió que "mucho" y sólo la mitad se mostró optimista y estimó que va a mejorar en los próximos años.

En materia económica, El Financiero mostró un aumento de las posturas favorables a Sheinbaum del 48 al 56% en el último mes.

La razón es que, a pesar de las fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump, al cierre del año el país pudo evitar la caída en una recesión técnica gracias al buen desempeño de las exportaciones, logrando un crecimiento apenas marginal del 0,7%.

Sobre Estados Unidos, 58% de los mexicanos (según Enkoll) respaldó la cooperación con Estados Unidos para esta acción, con trabajos de inteligencia, pero 59% de los encuestados se opone a que las fuerzas de seguridad de ese país realicen operaciones en México, frente al 37% que se muestra favorable.

Al mismo tiempo, sin embargo, el 68% está de acuerdo en que ambos países colaboren en materia de inteligencia y capacitación, contra un rechazo de 28%.

Los mexicanos en general aprueban la estrategia de la presidenta Sheinbaum de "mantener la cabeza fría" y no caer en las provocaciones del jefe de la Casa Blanca, y un 64% se muestra "satisfecho" con el manejo de la relación bilateral por parte de la jefa de Estado.

Sheinbaum, la primera mujer en la historia en conquistar el cargo de presidenta de la República en dos siglos de independencia del país, inició su gestión con 63,4% de popularidad, y salvo algunos tropiezos se ha mantenido "in crescendo". (ANSA).