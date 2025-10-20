México incauta 1,6 millones de litros de combustible ilegal

Autoridades mexicanas incautaron 1,6 millones de litros de combustible ilegal en el central estado de Guanajuato, una práctica delictiva que ha prosperado en el país.

El robo de gasolinas, conocido popularmente como "huachicoleo", se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en México. El hidrocarburo se suele extraer de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno de Guanajuato dijo en un comunicado que el valor del combustible robado (diésel y combustóleo) asciende a 30 millones de pesos (1,6 millones de dólares).

"El caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles", dijo la autoridad estatal en un comunicado al señalar que es el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia de Guanajuato.

La dependencia añadió que, además del combustible, aseguró vehículos y equipo industrial, aunque no hizo referencia a personas detenidas.

"Las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita", añadió.

