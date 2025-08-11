México incauta 1,9 toneladas de drogas en ciudad fronteriza de Tijuana

Autoridades mexicanas incautaron 1,9 toneladas de metanfetamina y cocaína durante una inspección a un camión de carga en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, anunció el gobierno este lunes.

Los organismos de seguridad mexicanos han aumentado los decomisos de drogas y las detenciones, en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener especialmente el tráfico del letal fentanilo.

La Secretaría de Seguridad Pública informó en un comunicado que agentes descubrieron 1174 kilos de metanfetamina y 724 kilos de cocaína durante una revisión a un camión en un cruce fronterizo.

"Se detuvo al conductor de 54 años y se aseguró la droga", cuyo valor asciende a 477 millones de pesos (unos US$25,5 millones), detalló el reporte.

El gobierno de Trump ha amagado en varias ocasiones con imponer aranceles a México, al señalar que el país no hace lo suficiente para frenar el tráfico de drogas hacia su país.

A finales de julio la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acordó con Trump aplazar por 90 días la imposición de gravámenes aduaneros de 30%, tras una llamada telefónica.

Pese a ello, el vital sector automotriz enfrenta aranceles junto con las industrias del acero y el aluminio.