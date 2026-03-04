México incauta más de 100.000 pastillas de fentanilo

El gobierno de México incautó más de 100.000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa (noroeste), una región que se ha visto sacudida por la violencia ligada al crimen organizado.

México ha aumentado las incautaciones y detenciones de criminales, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para que frene el tráfico de drogas, en particular del letal fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos.

Al realizar una inspección a una persona en motocicleta, agentes de seguridad hallaron 104.000 pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila, dijo el gobierno mexicano en un comunicado.

La droga y la motocicleta fueron puestos a disposición de las autoridades, añadió el reporte.

El estado de Sinaloa ha sido sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de una lucha interna entre facciones del poderoso Cártel de Sinaloa. La pugna acumula más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidas en poco más de un año.

Trump firmó en diciembre del año pasado un decreto que clasifica al fentanilo como "arma de destrucción masiva", en medio de una constante presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 22 de febrero pasado, el gobierno mexicano abatió en Jalisco (oeste) a Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más grandes y poderosos del país.