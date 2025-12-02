México.- Indra vende su negocio de externalización de servicios a la firma vasca Teknei por US$96,6 millones

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Indra ha vendido su negocio de externalización de servicios en España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal a la compañía vasca Teknei por 96,6 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

La decisión de Indra de vender este negocio —que forma parte de Minsait— se enmarca en el plan estratégico de la empresa, enfocado en reforzar su posición en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas digitales.

"Ambas compañías trabajarán conjuntamente para asegurar una integración fluida para los profesionales, equipos y clientes", ha detallado Indra.

La adquisición del negocio de externalización de servicios (BPO) de Indra supone para Teknei una operación alineada con su plan estratégico de crecimiento, con el cual prevé alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación en 2030.

Además, la compra refuerza su posición en el mercado de servicios tecnológicos y externalización de procesos, donde tiene grandes clientes en sectores como la banca, los seguros y la administración pública.

"La venta de BPO a Teknei garantizará la continuidad operativa y la calidad del servicio para todos los clientes mediante la transferencia de contratos y tecnología. Uno de los ejes centrales de la venta ha sido el traspaso ordenado de los profesionales", ha subrayado Indra.

"El acuerdo incluye una cláusula social que asegura la transferencia de más de 5.000 trabajadores a Teknei, con el compromiso no solo de mantener su puesto de trabajo durante al menos dos años después del cierre de la operación, sino también de conservar sus condiciones actuales y antigüedad", ha añadido.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha resaltado que este movimiento permite a la empresa avanzar en su plan estratégico y orientar sus inversiones a los "sectores prioritarios" contemplados en su hoja de ruta.

Por su parte, el consejero delegado de Teknei, Joseba Lekube, ha asegurado que la adquisición del negocio de BPO de Indra ayudará a aumentar la escala de su empresa y a reforzar su posición en el mercado de los servicios tecnológicos.

"Con la incorporación sumamos capacidades críticas en procesos complejos y talento altamente especializado, ofreciendo soluciones más completas, innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos de que será una palanca para acelerar nuestro crecimiento y acercarnos más a nuestro objetivo marcado para el 2030", ha resaltado.