México: Informalidad alcanza nivel histórico

El trabajo precario, sin ningún beneficio social, como aguinaldo, servicio médico o seguro de vida, afecta más a las mujeres que a los hombres, pues la tasa de crecimiento avanzó en 1,4% entre los segundos y sólo 0,4% entre las mujeres, precisó el organismo oficial.

El reporte indica que a nivel nacional se incorporaron al trabajo en la denominada "economía sumergida" 317.638 nuevas plazas en 2025, contra solo 103.217 un año antes, es decir, tres veces menos.

La Tasa de informalidad Laboral promedio en todo alcanzó el 54,89% de la población ocupada, lo cual indica que son más los que laboran sin prestaciones que quienes lo hacen con beneficios sociales.

Los especialistas estiman que "el avance de la informalidad es un fenómeno que representa un desafío económico y limita el desarrollo laboral de personas", como lo señaló Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de la firma de recursos humanos Manpower Group.

El hecho de que más de la mitad de la fuerza laboral mexicana carezca de seguro médico y compensaciones básicas "obstaculiza el avance del país y mantiene a trabajadores en una situación vulnerable", indicó. (ANSA).