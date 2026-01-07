México inicia investigación antidumping a la importación de manzanas desde EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero (Reuters) - La Secretaría de Economía de México aceptó una solicitud para iniciar un proceso de investigación antidumping de la importación de manzanas de Estados Unidos, tras encontrar indicios de comercialización a precios inferiores a su valor normal, según una resolución oficial publicada el miércoles.

La medida podría abrir un nuevo frente en las relaciones comerciales bilaterales, marcadas por los aranceles lanzados por Trump el año pasado y la revisión a mitad de año del tratado de negocios de Norteamérica, TMEC, vigente entre México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la resolución del diario oficial, la investigación comprenderá del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025. También habrá un periodo de análisis de daño entre el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

La solicitud fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unifruit o Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, estado del norte de México fronterizo con Estados Unidos.

La Secretaría de Economía calculó los costos de producción para tres variedades de manzanas importadas desde Estados Unidos, a partir de la información y metodología aportada por la Unifrut, y al comparar el precio promedio con el de las manzanas en el vecino país, "observó que se encuentra por debajo de los costos de producción", dice el documento.

"La Secretaría podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales", agrega.

En diciembre, el Gobierno de México inició una investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo desde Estados Unidos, a petición de varias empresas que denunciaron prácticas desleales de comercio internacional.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) anunció en julio de 2025 que impondría una cuota compensatoria del 17.09% a los tomates frescos de México, su principal proveedor, tras retirarse de un acuerdo de 2019 que suspendía una investigación antidumping.

