México inicia la tercera etapa de Javier Aguirre con un amistoso ante Nueva Zelanda

Ciudad de méxico (ap) — después de un experimento fallido al apostar por un entrenador joven, méxico comenzará la tercera etapa de javier aguirre en el banquillo nacional el sábado cuando enfrente a nueva zelanda en un partido amistoso.

Aunque le habían garantizado dirigir en el Mundial de 2026, Lozano, de 45 años fue cesado días después de la eliminación en la primera ronda en la pasada edición de la Copa América realizada en Estados Unidos luego de poco más de 12 meses en el trabajo.

El “Jimmy” Lozano llegó al puesto con poca experiencia en clubes y con el meritorio logro de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al final ese poco rodaje como estratega le terminó costando el puesto.

Los dirigentes dieron un golpe completo de timón y convencieron al “Vasco” Aguirre, de 65 años para que tomará al equipo por tercera ocasión. Antes lo dirigió en el Mundial de Corea y Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. Ambas etapas terminaron con la eliminación en los octavos de final.

“Es un orgullo estar aquí otra vez, siempre venir a mi país me reconforta y más el venir a la selección es un nuevo reto”, dijo Aguirre. “Este proyecto no es salvar una eliminatoria (como ocurrió en 2002), es algo hasta el 2030 y me ilusiona mucho”.

El contrato de Aguirre es sólo por dos años, pero los dirigentes incluyeron en su cuerpo técnico a Rafael Márquez, quien dejó su puesto como entrenador del Barcelona B para incorporarse al Tri bajo la promesa que el será el entrenador después del Mundial del 2026.

“La selección representa mucho para mí, jugar en casa un Mundial me alienta, es una gran oportunidad para prepararme”, dijo Márquez, quien fue cinco veces capitán en el mismo número de Mundiales en su carrera. “Estoy feliz de la vida de volver a mi selección y trataré de devolverle mucho de lo que me ha dado. Espero que sea un gran éxito”.

Para encarar el encuentro ante Nueva Zelanda, Aguirre recurrió a 17 jugadores que estuvieron en la Copa América y sorprendió al dejar fuera a los delanteros Hirving Lozano y Raúl Jiménez. Tampoco tomó en cuenta al veterano arquero Guillermo Ochoa, quien ha expresado su deseo de disputar su sexto Mundial.

Aguirre comenzó a trabajar en campo apenas esta semana. Durante los entrenamientos ha variado el parado táctico, entre línea de cinco y de cuatro. Se prevé que utilice cinco defensores con dos laterales que recorran los costados y sumen a la ofensiva.

Después de enfrentar a Nueva Zelanda, en Inglewood, California, México enfrentará a Canadá el próximo martes, en Arlington, Texas.

