México inicia proceso de consulta pública hacia revisión conjunta de T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - México ha iniciado un proceso de consulta pública para recabar información, comentarios y recomendaciones sobre el funcionamiento del tratado de libre comercio con sus socios, Estados Unidos y Canadá, en el marco de su revisión conjunta, según un aviso publicado el miércoles en el Diario Oficial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en la víspera que han estado trabajando coordinadamente con la contraparte en Estados Unidos (USTR) y de Canadá para preparar la evaluación previa al inicio de la revisión del tratado de libre comercio (T-MEC), sobre cómo ha funcionado desde que entró en vigor en 2020 hasta la fecha.

El funcionario refirió, en un video subido a su cuenta de X, que el martes USTR publicó su aviso de consultas.

"El plazo para presentar información, comentarios o recomendaciones será de 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación", dice la publicación en el Diario Oficial.

Agrega que el T-MEC en su artículo 34.7 (Revisión y Extensión de la Vigencia) establece que en el sexto aniversario de la entrada en vigor del Tratado, la Comisión de Libre Comercio (Comisión) se reunirá para llevar a cabo una revisión conjunta de su funcionamiento.

Esa reunión se dará a fin de evaluar cualquier recomendación presentada por alguna de las Partes y decidir sobre las medidas apropiadas, permitiendo que cada una formule recomendaciones con al menos un mes de antelación a la celebración de la reunión de la Comisión.

"Que el sexto aniversario se cumplirá en julio de 2026, por lo que resulta necesario iniciar los preparativos para la revisión conjunta prevista en el citado artículo del T-MEC", dice el aviso. (Reporte de Ana Isabel Martínez Editado por Javier López de Lérida)