México inicia proceso de consulta pública hacia revisión conjunta del T-MEC: diario oficial

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - México ha iniciado un proceso de consulta pública para recabar información, comentarios y recomendaciones sobre el funcionamiento del tratado de libre comercio con sus socios, Estados Unidos y Canadá, en el marco de su revisión conjunta, según un aviso publicado el miércoles en el Diario Oficial.

"El plazo para presentar información, comentarios o recomendaciones será de 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación", dice la publicación que fue anticipada en la víspera por el secretario de Economía. (Reporte de Ana Isabel Martínez Editado por Javier López de Lérida)

