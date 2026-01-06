México: intervención en Venezuela afectará inversiones

La producción de crudo "seguirá bajando, poniendo en peligro" al ente estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus finanzas y Venezuela se convertirá en un "acérrimo competidor" del país para atraer nuevos capitales hacia ese sector, lo que dejará al gobierno sin fondos para "nuevos proyectos", dijo Ramsés Pech, analista en temas energéticos.

Pech dijo que el desvío de las inversiones "podría afectar los contratos mixtos en puerta, ya que los inversionistas privados estadounidenses se sentirán más atraídos por invertir en Venezuela que en México porque la presencia de Estados Unidos les dará confianza".

Otro analista en la materia, Jesús Carrillo, expuso que "si se da el cambio de régimen en Venezuela es probable que algunas empresas vuelvan a tener interés en invertir en ese país" restando la atracción hacia otros mercados.

"Podremos ver un reacomodo de las estrategias comerciales de las empresas de refinación estadounidenses", agregó.

Muchas compañías "se sentirían a gusto donde la administración del presidente Donald Trump estaría apoyando toda la nueva infraestructura e incremento de la producción", lo que "dejaría mal parado a México", dijo Pech.

Este país latinoamericano, que ha venido reduciendo su producción de crudo, mientras Venezuela es la nación con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, por encima aún de las de Arabia Saudita, "quedaría entrampado en un mercado local", vaticinó el especialista.

El incremento de la producción de crudo programada para el 2023 en México de 1,8 millones de barriles diarios nos saca de la jugada y pone en riesgo las finanzas de Pemex al dejar de exportar petróleo crudo", sostuvo.

El plan de México es exportar no más de 400.000 barriles al día, de los cuales 150.000 serían enviados a la refinería de Pemex de Deer Park, en el estado de Texas.

"Si Estados Unidos llega a incrementar la producción de Venezuela y alinea las inversiones hacia ese mercado, podría dejar de comprar al país, por lo que el crudo mexicano tendría que colocarse en otros mercados y con mayor descuento" lo que "laceraría las finanzas públicas de México", estimaron los analistas.

Pemex dependería sólo del mercado local de la venta de carburantes sólo en 41% y de las exportaciones de crudo sólo 19%, pero las ventas han descendido de un millón a menos de la mitad, hizo notar Pech.

Bajo otra perspectiva, la de los mercados, el efecto de la salida de Maduro y el cambio en la política petrolera venezolana podría provocar "una baja en el precio internacional del crudo, ante la expectativa de una mayor oferta en el mediano plazo", señaló la analista Gabriela Siller, del Grupo Financiero Base.

"A este factor se suma la incertidumbre geopolítica", pues también hay que "observar la reacción de Vladimir Putin, dado que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo", afirmó la experta indicando que existe la posibilidad de que Moscú "recrudezca la guerra con Ucrania como respuesta a lo ocurrido en Venezuela. (ANSA).