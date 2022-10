México investiga si la adquisición del programa espía pegasus fue legal

Ciudad de mexico, 16 oct (reuters) - la fiscalía general de méxico dijo el domingo que está investigando la compra del programa espía pegasus por parte de la administración anterior y si la adquisición se llevó a cabo cumpliendo los protocolos regulares.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) se refirió a las investigaciones existentes contra dos personas, incluido un destacado exfuncionario, sobre el uso del software, días después de que el gobierno actual negara haber espiado a periodistas o críticos.

Pegasus pertenece a la firma israelí NSO Group, que normalmente solo vende el software a gobiernos u organizaciones encargadas de aplicar la ley.

En el comunicado, los fiscales mexicanos dijeron que estaban analizando la compra de Pegasus "sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional".

De acuerdo a la nota de los fiscales, la compra la hizo la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio anterior, por 457 millones de pesos (23 millones de dólares).

En la segunda investigación, la FGR dijo que las autoridades judiciales habían recibido evidencia "que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente" el sistema Pegasus, sin proporcionar más detalles.

NSO no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

A inicios de este mes, NSO dijo a Reuters que otorga licencias de Pegasus solo a las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de estados soberanos y agencias gubernamentales luego de la aprobación del gobierno israelí, y rescinde los contratos cuando se detectan irregularidades.

NSO señaló que no opera Pegasus, no tiene visibilidad sobre su uso y no recopila información sobre los clientes.

El anuncio del fiscal general se emitió casi dos semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negara que sus funcionarios espiaran a periodistas u opositores luego de que un organismo de control informara que los teléfonos de al menos tres personas que investigan abusos contra los derechos humanos en México estaban infectados con Pegasus.

López Obrador ganó la presidencia en 2018 después de haber hecho campaña con la promesa de poner fin al espionaje del gobierno a sus ciudadanos.

(1 dólar = 20.0200 pesos mexicanos)

(Reporte de Dave Graham, con reporte adicional de Daina Beth Solomon Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters