México: Jeff Bezos y su esposa se pasean por capital azteca

El magnate tecnológico Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez se pasearon por las calles del sur de la capital mexicana en medio de fuertes medidas de seguridad, dos meses después de sus glamorosas nupcias en Venecia, que generaron numerosas protestas.

Imágenes de su visita al Museo Frida Kahlo, denominado "La Casa Azul", en el apacible barrio de Coyoacán, sur de la capital, fueron difundidas ampliamente y se viralizaron muy rápido a través de las redes sociales.

Según versiones de prensa, la pareja arribó a la capital mexicana el martes por la noche y el miércoles al mediodía acudieron a la casona donde vivió la famosa pintora mexicana de mediados del siglo XX, quien fue esposa del legendario muralista Diego Rivera.

"Aunque intentaron mantener un perfil bajo, la pareja no pasó desapercibida y medios de comunicación obtuvieron imágenes exclusivas de su visita, a pesar de las medidas de seguridad que los acompañaban", relató el diario local Excelsior, añadiendo que ambos se veían "relajados, sonrientes y muy amables" con quienes "los reconocieron y saludaron".

Bezos y Sánchez, según versiones de la prensa, también fueron vistos en Hadshake, el bar número uno en el mundo según la lista de The World's 50 Best Bars, ubicado en la llamada "Zona Rosa".

Después de Venecia, la pareja fue vista en Ibiza, España y participaron en una fiesta en el fastuoso yate de Bezos, llamado Koru pero por ahora se desconoce si seguirán en la capital mexicana o planean ir a alguna otra ciudad del país. (ANSA).