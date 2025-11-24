México.- Jenni Hermoso se proclama campeona del torneo Apertura 2025 con el Tigres UANL

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Tigres UANL alzó este domingo el título del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano tras derrotar en el partido de vuelta de la final al Club América gracias al solitario gol de la mexicana Diana Ordóñez, que rompió la igualdad en el marcador global tras el empate a tres goles en el primer partido de la eliminatoria.

La jugadora española Jenni Hermoso, que suma su segundo trofeo con el club mexicano -tras el título Campeón de Campeones Femenil logrado hace dos temporadas-, completó los 90 minutos del partido y sufrió una dura patada en el rostro por parte de la mexicana Nancy Antonio que le costó la expulsión cuando buscaban el gol de la igualdad.

A diferencia del partido de ida, donde América se puso por delante en el marcador con tres tantos, Tigres sacó ventaja de una desconcentración de la zaga visitante en el minuto 20 para que Ordóñez pusiera el primero en el marcador.

El equipo de Pedro Martínez supo aguantar el resultado hasta el final a pesar de los ataques de su rival que tras el descanso estuvieron cerca de la igualada con un remate al palo de Nancy Antonio.

En los minutos finales, Tigres trató de sentenciar el encuentro, pero la guardameta española Sandra Paños atajó el remate de la sudafricana Thembi Kgatlana para todavía creer en una igualada que no llegó.

Así, Tigres levantó su séptimo título nacional tras el subcampeonato de la temporada pasada donde el Club de Fútbol Monterrey Femenil se hizo con la victoria final.