México.- Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, premio Chef Internacional del Año en el Foro Gentleman

SANTANDER, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El chef navarro afincado en Cantabria, Jesús Sánchez, referente de la alta cocina española y alma máter del restaurante Cenador de Amós, ha sido galardonado con el Premio Internacional al Chef del Año en el Cuarto Foro de Tendencias Gastronómicas Gentleman, que ha tenido lugar este lunes 29 en el Four Seasons Hotel México City.

El evento, considerado la gran cita internacional de la gastronomía, ha reunido a más de 30 restaurantes y marcas de primer nivel, junto a chefs consagrados, jóvenes talentos, bodegas de prestigio y líderes destacados de la industria culinaria mexicana e internacional, ha informado el restaurante cántabro.

Este galardón subraya la aportación de Jesús Sánchez a la consolidación de la cocina española en el panorama internacional y su visión de la gastronomía como motor cultural y social.

Ubicado en Villaverde de Pontones (Cantabria), el Cenador de Amós, con tres estrellas Michelin, ha sabido proyectar la tradición y los sabores del norte de España hacia la vanguardia; una cocina que combina identidad, técnica y sensibilidad.

Sánchez, junto con Marian Martínez, su pareja y socia, ha logrado transformar la gastronomía cántabra y convertirla en un referente de excelencia. Su propuesta, basada en la búsqueda constante de la autenticidad y el respeto al origen de cada producto, ha merecido no solo la máxima distinción de la Guía Michelin, sino también el reconocimiento unánime de críticos y comensales.