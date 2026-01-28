México, jóvenes escapan de centro de reclutamiento criminal

Los fugitivos eran originarios del estado occidental de Jalisco, donde uno de ellos fue atraído mediante mensajes seductores difundidos a través de la popular plataforma digital TikTok, y los otros dos fueron convencidos por amigos para sumarse a una organización delincuencial, según el reporte de la Fiscalía de esa provincia.

Los jóvenes, reportados como desaparecidos el 12 de octubre el primero, el 13 de diciembre el segundo y el pasado 8 de enero el tercero, fueron ya reintegrados a su familia, pero por ahora no han sido identificados, explicó un comunicado del ministerio público.

De acuerdo con la investigación, las víctimas salieron de sus casas y no se volvió a tener noticia de ellos, dejando en la incertidumbre y la zozobra a sus familiares.

Por separado, cada uno de ellos fue trasladado al estado central de Zacatecas, donde permanecieron por unos días, antes de ser instalados en el centro de reclutamiento.

Se desconocen por ahora detalles de cómo huyeron y lograron pedir ayuda a las autoridades para regresar con sus familias.

Expertos en seguridad consideran que el crimen organizado nutre sus filas de "sangre nueva" sacando provecho de la situación de vulnerabilidad en las que viven miles de niños y adolescentes en el país, sobre todo en familias pobres, desintegradas y después de que desertan de la escuela y buscan un modo fácil y rápido de ganarse la vida (ANSA).