México: Juez dicta prisión preventiva a hijo de JC Chávez

Un juez penal dictó prisión preventiva al hijo del legendario campeón de boxeo mexicano Julio JC Chávez, del mismo nombre, y será el próximo sábado cuando deberá definir su situación jurídica para determinar si es vinculado a proceso.

El también pugilista de 39 años es acusado, entre otras cosas, de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de introducción al territorio nacional.

La orden de captura contra Julio César Chávez Jr fue emitida el 14 de enero de 2023, pero había huido a Estados Unidos, donde fue detenido el pasado 2 de julio en Studio City, California y deportado el pasado lunes por Nogales, estado norteño de Sonora.

Tras una audiencia de casi cuatro horas, Chávez Jr recibió del juez de control Enrique Hernández el beneficio de la duplicidad del plazo para definir su situación jurídica a solicitud de su abogado.

El hijo del tres veces campeón mundial en distintas categorías es señalado de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, especialmente con los hijos del ex líder de la organización Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad de Colorado, Estados Unidos, tras ser extraditado a ese país en enero de 2017.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), JC Chávez "está afectado emocionalmente" por las circunstancias que atraviesa su hijo, por lo cual pidió "privacidad" para él y su familia ante la delicada situación que están afrontando. (ANSA).