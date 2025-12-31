México, juez retira cargo de terrorismo a periodista

León Segovia, que escribe para la página en Internet "Noticias con Lafita León", fue acusado de "encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública", por recibir supuestos pagos de $30.000 (unos US$1.500) por difundir noticias de asesinatos y publicar mensajes violentos bajo supuestas "instrucciones de grupos criminales".

Aunque se mantiene bajo custodia en su casa, sus allegados criticaron que lo hayan sacado del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, una prisión ubicada en ese puerto del estado sureño de Veracruz, esposado y con uniforme de reo.

El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el uso del cargo de terrorismo contra un periodista.

El juez determinó que la Fiscalía del estado no aportó elementos suficientes para sostener la imputación de terrorismo, por lo que decidió eliminarla.

El colectivo Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, condenó que el juez de control José Guadalupe Nucamendi haya consolidado la criminalización hacia el periodista, pues aunque se desestimaron los cargos por terrorismo, fuera vinculado a proceso por encubrimiento de grupos criminales.

La organización señaló en un comunicado que la audiencia transcurrió en medio de múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades (ANSA).