México jugará en casa ante Ghana como preparación para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb - La selección mexicana de fútbol enfrentará en casa a su similar de Ghana como parte de la fase final de su preparación para la Copa del Mundo donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, anunciaron el miércoles autoridades locales

El partido se disputará el 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, que fue sede de las Copas del Mundo en 1970 y 1986

"Es la fase más importante porque es el final de la preparación, jugar en Puebla contra un rival de esta envergadura me llena de orgullo y satisfacción, ya tendremos la base del equipo, el partido sería para afinar los últimos detalles, pero presentaremos al mejor equipo posible", dijo en conferencia de prensa el director técnico de México, Javier Aguirre

"Va a ser un bonito reto para mí como entrenador y para los jugadores porque se va calentando el ambiente de Mundial. Haremos lo mejor posible, presentando al mejor equipo posible", agregó

Además de Ghana, México enfrentará a las selecciones de Islandia, Portugal, Bélgica, Australia y Serbia en su camino hacia el Mundial, donde disputará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio por el Grupo A

Tras jugar ante Sudáfrica, con la que también disputó el primer partido del Mundial 2010, México enfrentará a Corea del Sur y con el ganador de una de la repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda

"Espero no equivocarme en la elaboración de la lista, nadie está vetado, pero tampoco nadie tiene un lugar seguro, tenemos una población de 60 jugadores elegibles", apuntó Aguirre respecto a la convocatoria para el Mundial. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)