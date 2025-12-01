México.- Junts critica que Illa siga con su viaje en México ante el brote de PPA y pide que comparezca

LLEIDA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La diputada de Junts Jeannine Abella ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya mantenido su viaje oficial a México tras conocerse el brote de peste porcina africana (PPA) declarado el pasado viernes y ha informado que su grupo ha pedido su comparecencia urgente en el Parlament: "Es una cosa que desde Junts no concebimos, creemos que hoy el presidente debería estar aquí gestionando la crisis", ha afirmado.

"No puede ser que por un lado se hable de crisis sanitaria y se active la UME y que por otro lado estemos en la Feria del Libro de México y no suspendamos un viaje así", ha reprochado a Illa en declaraciones a los medios este lunes desde Lleida.

Así, ha explicado que han registrado la solicitud de comparecencia urgente en el Parlament para que Illa explique "cómo están gestionando" el brote en el pleno de esta semana.

También ha dicho que se han puesto a disposición del conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, aunque ha recordado que hace un mes Junts presentó una interpelación sobre este asunto en la Cámara y el conseller, a su parecer, les "menospreció".

"Pero no es momento de reproches, la urgencia del momento ha superado aquellas propuestas que presentamos hace un mes y por tanto nos hemos puesto a disposición del conseller", ha añadido.

Además, ha enfatizado que es momento de "aportar seguridad a los mercados internacionales" porque, dice, el sector porcino catalán es un gran exportador y mueve más de 3.000 millones de euros al año, por lo que es momento de enviar un mensaje de unidad para que haya las menores consecuencias posibles, textualmente.