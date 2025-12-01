LA NACION

México.- La AELC pide al Ayuntamiento de Barcelona retirar la beca a autores latinoamericanos

México.- La AELC pide al Ayuntamiento de Barcelona retirar la beca a autores latinoamericanos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
México.- La AELC pide al Ayuntamiento de Barcelona retirar la beca a autores latinoamericanos
México.- La AELC pide al Ayuntamiento de Barcelona retirar la beca a autores latinoamericanos

BARCELONA, 1 dic. 2025 (Europa Press) -

La Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha instado este lunes al Ayuntamiento de Barcelona a retirar la beca de residencia de escritura para autores latinoamericanos anunciada por el alcalde Jaume Collboni en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), y a destinar la dotación de 80.000 euros a la creación en catalán.

En un comunicado, muestra su preocupación ante la iniciativa del consistorio y considera que convocar una beca que excluya a los autores en catalán "agrava la situación actual de precariedad profesional" de los escritores.

También ha dicho que no permite inferir qué lenguas tendrán prioridad para acceder a la beca y que "menospreciar las lenguas indígenas de Sudamérica y Mesoamérica, y obviamente el catalán, no hará sino insistir en los procesos de minorización que sufren estas lenguas".

Ha asegurado es "una medida unilateral, no consensuada y ni tan solo compartida previamente con las entidades autorales", por lo que insta al consistorio a retirarla y a dedicar la dotación prevista a la creación en lengua catalana, ya que solo cuenta con las instituciones catalanas para garantizar su fomento, difusión y continuidad, afirma.

EL ANUNCIO DE COLLBONI

Collboni anunció el domingo una beca de residencia de escritura anual para autores latinoamericanos y caribeños, dotada con 80.000 euros, y que busca "reforzar el vínculo" cultural, histórico y lingüístico.

La beca permitirá a un autor o autora que resida en Latinoamérica vivir durante tres meses en Barcelona para establecer un diálogo con la ciudad y producir una obra inédita inspirada en su experiencia.

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción
    1

    El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción

  2. El factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
    2

    A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile

  3. Agresión con la cabeza: la insólita infracción en el rugby francés contra un jugador argentino
    3

    Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try

  4. Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional
    4

    Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional

Cargando banners ...