México.- La Cámara de Barcelona impulsa una misión empresarial en México

BARCELONA, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Cámara de Barcelona, junto al Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de la Cámara de España en México y la Cámara de Guadalajara (México), ha impulsado una misión empresarial en el país, informa en un comunicado este viernes.

La misión se enmarca en el programa Barcelona Business Bridge, se realizará hasta el 5 de diciembre y permitirá "establecer alianzas con la realidad empresarial de Guadalajara y Ciudad de México".

La representación de la Cámara estará encabezada por su presidente, Josep Santacreu, y el viaje coincide con la participación de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El objetivo de la misión es establecer vínculos comerciales e institucionales con México, y se realizarán contactos y reuniones con agentes locales.

También realizará reuniones con instituciones económicas mexicanas de referencia, como la Cámara de Guadalajara, la Cámara de Comercio Española en México y la Cámara de Ciudad de México.