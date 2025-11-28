México.- La Cámara de Barcelona impulsa una misión empresarial en México
México.- La Cámara de Barcelona impulsa una misión empresarial en México
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Cámara de Barcelona, junto al Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de la Cámara de España en México y la Cámara de Guadalajara (México), ha impulsado una misión empresarial en el país, informa en un comunicado este viernes.
La misión se enmarca en el programa Barcelona Business Bridge, se realizará hasta el 5 de diciembre y permitirá "establecer alianzas con la realidad empresarial de Guadalajara y Ciudad de México".
La representación de la Cámara estará encabezada por su presidente, Josep Santacreu, y el viaje coincide con la participación de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El objetivo de la misión es establecer vínculos comerciales e institucionales con México, y se realizarán contactos y reuniones con agentes locales.
También realizará reuniones con instituciones económicas mexicanas de referencia, como la Cámara de Guadalajara, la Cámara de Comercio Española en México y la Cámara de Ciudad de México.
- 1
Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
- 2
La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir
- 3
El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
- 4
“Quiero que me adoptes”: el pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra de tercer grado no pudo rechazar