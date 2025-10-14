México. La Catar de Julen Lopetegui y Sudáfrica se clasifican para el Mundial de 2026

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las selecciones de Sudáfrica y Catar, dirigida por el español Julen Lopetegui, sellaron este martes su clasificación para el Mundial de Fútbol que se disputará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México tras sus victorias ante Ruanda (3-0) y

El combinado sudafricano volverá a una Copa del Mundo 16 años después de haberla jugado por última vez, en ese caso por su condición de anfitrión. Hay que remontarse a 2002, en Japón y Corea del Sur, para ver su última presencia a través de una clasificación. Gracias a los goles de Thalente Mbatha en el minuto 5, Oswin Appollis en el 26 y Evidence Makgopa en el 72, Sudáfrica superó claramente a Ruanda y se colocó líder del Grupo C aprovechando la contundente derrota de Benín por 4-0 ante Nigeria que también le costó el segundo puesto en favor de los nigerianos que serán los que jueguen la repesca. Además de Sudáfrica, Catar, que está entrenada por el guipuzcoano Julen Lopeteguie, también logró asegurarse un billete para el próximo Mundial después de derrotar por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y hacerse con la primera plaza del grupo. Boualem Khoukhi y Pedro Miguel pusieron el 2-0 y el tanto postrero Sultan Adil no le bastó a las visitantes para evitar irse a una repesca y que el combinado catarí juegue su segunda Copa del Mundo consecutiva, la primera como clasificado por méritos deportivos, tras la que ejerció como anfitrión en 2022.