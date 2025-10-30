México: la economía de México cae un 0,3% en el tercer trimestre del año por el retroceso de la industria

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La economía de México disminuyó un 0,3% en el tercer trimestre de 2025 debido al retroceso de las actividades secundarias, que han experimentado una caída del 1,5% a nivel trimestral, según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto al trimestre anterior, las actividades secundarias fueron las más perjudicadas frente al aumento del 3,2% del sector primario y del 0,1% de los servicios.

A nivel interanual, las actividades secundarias registraron una contracción del 2,9%, mientras que las actividades primarias crecieron un 3% y los servicios, un 0,9%.

La contracción económica de México también se nota en el empleo. La tasa de desempleo del país se situó en el 3% en el mes de septiembre, sin apenas cambios respecto al mismo mes del año anterior, cuando se situó en el 2,9%.