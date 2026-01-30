México: la economía mexicana crece en 2025 apenas 0,7%

Los especialistas atribuyen este comportamiento a las fuertes presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump en su segundo mandato iniciado hace un año y también a la pesada herencia recibida por Sheinbaum de quien le antecedió en el poder, su mentor político Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La mandataria recibió un país con un déficit público de casi el 6%, que desde el inicio de su gestión decidió reducir a la mitad de aquí al 2030.

México, la economía más fuerte de América Latina después de Brasil, que cumple 4 años de desaceleración económica, no ha podido enderezar el rumbo luego del desplome del 8,5% que registró en 2020 derivado de la pandemia global a pesar de que ha sido uno de los países que ha logrado sortear de mejor manera la ofensiva arancelaria de Trump.

No obstante, por su situación geográfica al compartir más de 3.000 kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo y por su excesiva dependencia de su economía, pues le vende más del 80% de sus exportaciones, México se ha convertido en la nación que más resiente la nueva era bajo la batuta del voluble magnate.

Aunque expertos consultados hace poco por el banco central esperaban que México creciera todavía menos (0,4%) y temían una recesión técnica, le ayudó que en el último cuatrimestre del año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) se elevó 1,6%, pero de todos modos la cifra anual es a todas luces desalentadora.

Entre octubre y diciembre las actividades primarias como la pesca, la agricultura y la ganadería, lideraron este resultado, con un incremento del 6%, mientras la industria, sobre todo manufacturera, registró un incremento de apenas 0,3% y los servicios de 2%.

Para el presente año, el gobierno proyecta un crecimiento económico del 2,3%, una estimación que a ojos de los especialistas independientes suena demasiado optimista, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado las bajas cifras de crecimiento del PIB al exponer "no reflejan el bienestar de la población" ni la caída de la pobreza.

El año pasado, en efecto, el INEGI reportó que entre 2018 y 2024, salieron de la pobreza unos 13,5 millones, al pasar la cifra de personas en esa condición del 41,9% al 29,6% de la población, una reducción histórica atribuida por el gobierno en particular al aumento del salario mínimo y a los subsidios a los sectores más vulnerables.

Si actuamos ahora, podemos retomar el dinamismo perdido y sentar las bases de un crecimiento con justicia. De lo contrario, el riesgo de estancamiento se convertirá en una sentencia de largo plazo para el bienestar de México.

Carlos Chávez de Icaza, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estimó que "la economía mexicana pierde fuerza y coquetea con un estancamiento que ya se nota en la vida diaria de empresarios y trabajadores".

"Ante este escenario, corresponde actuar con decisión", señaló y dijo que "la recuperación económica no llegará por sí sola" pues "requiere voluntad política, respaldo institucional y el compromiso de empresarios y trabajadores", al indicar que "si actuamos ahora, podemos retomar el dinamismo perdido". (ANSA).