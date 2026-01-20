México: la embajadora mexicana en Gran Bretaña acusada por acoso laboral

González Blanco, quien será relevada por el ex Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, proviene de una familia de políticos de alto perfil: su padre fue ministro de Gobernación y gobernador del estado de Chiapas, y su abuelo también ocupó el cargo de gobernador y fue miembro del gabinete de tres expresidentes.

En 2019, la embajadora atrajo la atención mediática al retrasar un vuelo comercial 38 minutos para poder abordarlo.

De acuerdo con testimonios de varios diarios locales, incluyendo la edición mexicana de El País y Reforma, durante su tiempo como ministra de Medio Ambiente al inicio de la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, se negó inicialmente a hacer público su patrimonio hasta que el mandatario le recordó que era una obligación.

Tras el incidente del retraso del avión, renunció a su puesto, pero fue nombrada embajadora en Londres en septiembre de 2021.

Desde entonces, exempleados y trabajadores de la legación han acusado a González Blanco de "acoso laboral" y de mantener "tratos despóticos y humillantes". Asimismo, se le acusó de utilizar "la representación diplomática" como un "salón de fiestas".

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 7 de enero que González Blanco dejaría el cargo para ser sustituida por Gertz Manero. A raíz de esta decisión, han surgido irregularidades en su gestión, incluyendo el uso de su cargo "con fines de proyección personal", sin logrado fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Reino Unido. (ANSA).