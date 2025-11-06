México.- La Feria Tricontinental de Artesanía del Cabildo de Tenerife rendirá homenaje al arte popular mexicano en 2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este jueves la imagen de la octava edición de la Feria Tricontinental de Artesanía, que tendrá lugar del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2026, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El encuentro tendrá a México como país invitado.

Recuerda la institución que la Feria Tricontinental se ha consolidado como uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la artesanía. Este año, México será protagonista por "su extraordinaria riqueza cultural y artesanal", con una presencia que busca conectar tradiciones, técnicas y expresiones de gran valor, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

En el acto participó Efraín Medina, consejero insular de Empleo, Educación y Juventud; María de los Ángeles Baca Herrejón, cónsul de México en Santa Cruz de Tenerife; y Daniel Pages, diseñador de la imagen oficial del evento.

Así, para Efraín Medina, la Feria Tricontinental "no solo es una vitrina para las creaciones de diferentes continentes, sino también un espacio de conexión entre culturas", que permite celebrar la "identidad y las raíces compartidas". México, ha puntualizado, aporta una gran riqueza de tradiciones que enriquecerán nuestra feria y fortalecerán la relación entre Canarias y América Latina.

Por su parte, la imagen de esta edición, diseñada por el reconocido director creativo Daniel Pages, representa la fusión entre tradición y modernidad que define la Feria. Inspirada en los alebrijes, criaturas fantásticas del arte popular mexicano, la composición despliega una explosión de colores y formas que evocan la imaginación sin límites y la transformación de lo cotidiano en arte.

La figura central, concebida como un tótem artesanal, combina elementos simbólicos como el sombrero charro, la calavera del Día de los Muertos y referencias a la gastronomía mexicana, incluyendo frutas y utensilios tradicionales. Asimismo, este diseño celebra la artesanía en todas sus formas, desde la cerámica hasta la cocina.

Además, la paleta cromática, dominada por tonos cálidos, verdes y amarillos, busca transmitir la vitalidad, diversidad y alegría que caracterizan tanto a México como a Canarias. La imagen refleja, además, el espíritu de la Feria: un espacio de encuentro, intercambio y mestizaje cultural.

En su pasada edición, celebrada en 2024, la Feria Tricontinental de Artesanía reunió en Tenerife a un total de 250 artesanos de Iberoamérica, África y Europa meridional, y acogió a más de 40.000 visitantes.