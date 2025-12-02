México.- La FIL de Guadalajara (México) homenajea a Carmen Balcells con Mendoza y Riera

GUADALAJARA (MÉXICO), 2 dic. 2025 (Europa Press) - La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ha homenajeado a la agente literaria Carmen Balcells (1930-2015) en un acto que ha contado con la presencia de los escritores Eduardo Mendoza y Carme Riera y el periodista Xavi Ayén y se incluye dentro de la programación de Barcelona como ciudad invitada.

Junto al consejero delegado de Planeta para América Latina, José Calafell, han repasado aspectos de la personalidad de la 'Mamá grande', como la llamaba Gabriel García Márquez, y su relación con los autores y editores y su papel en el 'boom latinoamericano'.

"A mí me cambió la vida", ha asegurado Carme Riera, que ha destacado la generosidad y la capacidad empática de Balcells y cómo trataba a sus "clientes" --como llamaba a sus representados--.

Riera, que escribió la biografía 'Carmen Balcells, traficante de palabras', ha definido a la agente como una persona irrepetible que luchó por los autores, la literatura y Barcelona, una ciudad que ha considerado que le "debe muchas cosas".

Eduardo Mendoza ha dicho que Balcells "organizó el cambio" en la industria editorial en cuanto a los derechos de los autores, apoyó a editores en sus primeros pasos y era una gran lectora y crítica con los manuscritos.

Además de representar a autores del 'boom latinoamericano', Mendoza ha querido recordar que también lo fue de autores españoles como Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán o él mismo, y ha asegurado que le deben "tanto o más" que los escritores iberoamericanos.

PROFESIONALIZACIÓN DEL ESCRITOR

El periodista Xavi Ayén, autor de 'Aquellos años del boom', ha considerado que Balcells creó el mundo editorial en el que ahora se habita y ayudó a que se profesionalizara el oficio de escritor: "Era capaz de negociar un contrato hasta la muerte y tener al mismo tiempo actos de extrema generosidad".

Ayén ha explicado que una de las "espinas" de Balcells fue que no se concretara su sueño de crear en Barcelona un archivo de autores, el Latinitatis Patria, consultable para investigadores y público, y ha dicho que los estudiosos del 'boom latinoamericano' se tienen que desplazar a Estados Unidos para consultar archivos.

El consejero delegado de Planeta para América Latina, José Calafell, ha destacado la "personalidad genial" tanto en el plano editorial como humano, y ha afirmado que Balcells tenía otro estilo que los agentes literarios al uso.