México.- La FIL de Guadalajara se inaugura con una reivindicación del libro y Barcelona como invitada

GUADALAJARA (MÉXICO), 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

La 39.ª Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) ha abierto este sábado con una reivindicación y defensa del papel del libro, la palabra, la literatura y la lectura en la sociedad actual, y con la entrega al escritor Amin Maalouf del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, en la edición en que Barcelona es la invitada de honor.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la capital catalana es una ciudad de libros y rosas como lo es Guadalajara, y la ha erigido como "guardián del mundo de los libros" en un mundo digitalizado que puede poner en cuestión la creación.

"El cementerio de los libros perdidos siempre estará en Barcelona", ha dicho Collboni en referencia a la obra de Carlos Ruiz Zafón, y ha asegurado que los libros están vivos en ella y que quiere seguir siendo epicentro de la edición en castellano y catalán.

Collboni ha dicho es un "honor y una gran responsabilidad" ser la invitada de honor de la FIL, ha destacado el amplio programa que presenta la ciudad, destacando al escritor Eduardo Mendoza y al cantautor Joan Manuel Serrat, y ha agradecido el papel de México con el exilio catalán, país del que ha recordado que no reconoció la dictadura franquista.

EL GOBERNADOR DE JALISCO

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha sido el encargado de dar por inaugurada la FIL, ha reivindicado la importancia de la educación, y ha definido a Barcelona como un "pilar cultural".

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Causabón, ha trasladado el afecto de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a la FIL, y ha destacado el "gran evento cultural de libertad" que supone la feria en el contexto mundial actual.

LA FIL, "ESPACIO PLURAL"

La rectora general de la Universidad de Guadalajara —organizadora de la FIL—, Karla Alejandrina Planter Pérez, ha resaltado que la feria es un "espacio plural", y ha reivindicado el papel de la escritura y la lectura en el mundo actual y el regreso de la barbarie: "Leer es un acto cívico de primer orden".

Ha celebrado la presencia de Barcelona como invitada de honor con sus libros y la fuerza de su historia: "Barcelona será noticia desde aquí y nos nutrirá con sus letras, su arte, su cine y su folklore".

"LOS LIBROS NO GRITAN, CONVERSAN"

El presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, ha reivindicado el libro como "último refugio de la cultura libre", y un espacio de tenacidad en un momento de consumo inmediato y trinchera de lo incómodo.

"Los libros no gritan, conversan", ha dicho Padilla López, para quien la inteligencia artificial (IA) podrá reproducir formas pero no sentir el temblor de una verdad, y considera que proteger el libro es proteger la audacia intelectual.

Padilla López ha dicho que Barcelona es una ciudad construida "con libros, pensamiento, disidencia y ciudadanía", y ha subrayado el papel del ecosistema de bibliotecas barcelonés.

La directora de la FIL, Marisol Schulz, ha subrayado que Barcelona "viene con todo" a la FIL con sus autores literarios, su música, su dramaturgia, su creación artística y su gastronomía, y ha destacado el entusiasmo de la delegación.

La inauguración de la FIL de Guadalajara ha contado en su mesa inaugural con dos premios Nobel: la de la Paz 1992 Rigoberta Menchú y el de Química 2009 Venkatraman Ramakrishan.