México: la inflación de México aumenta hasta el 3,57% en agosto

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México se situó en el 3,57% interanual en el mes de agosto, por encima del 3,51% registrado en julio, según los datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), que ha precisado además que la inflación mexicana aumentó un 0,01% mensual. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, registró un alza del 0,22% a tasa mensual. Si se desglosa este dato por sectores, la educación experimentó un incremento de precios del 5,34% anual, mientras que los alimentos, bebidas y tabaco se encarecieron un 5,16%, los servicios un 4,40% y la vivienda un 3,44%. Solo la división de frutas y verduras se abarataron un 8,04%.

El Banco de México (el banco central mexicano, Banxico), decidió recortar en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 7,75% en su última reunión de política monetaria, celebrada el pasado 7 de agosto.