México.- La mexicana Cemex vende sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por 171 millones de euros

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La cementera mexicana Cemex ha vendido sus operaciones en Panamá al conglomerado industrial dominicano Grupo Estrella por aproximadamente US$200 millones (174 millones de euros), según ha informado la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés). En esta operación se incluyen sus activos de cemento, concreto premezclado y agregados. Cemex solo ha decidido mantener en Panamá su negocio de aditivos, según ha explicado en un comunicado.

En paralelo, la firma ha aumentado su participación hasta convertirse en accionista mayoritario de la empresa estadounidense especializada en la industria de materiales agregados Couch Aggregates. A corto plazo, Cemex espera que esta segunda inversión compense la pérdida de resultado bruto de explotación (Ebitda) por las operaciones en Panamá, puesto que una pequeña parte de los ingresos de la desinversión se están destinando al aumento de participación en Couch Aggregates.

"Estas transacciones son piezas importantes en nuestra estrategia para reequilibrar nuestra cartera y continuar invirtiendo en crecimiento en mercados prioritarios, particularmente en agregados en Estados Unidos", señaló el director general de Cemex, Jaime Muguiro.