México: La mexicana Femsa recorta su beneficio neto un 33,7% hasta septiembre, con 949 millones

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El conglomerado mexicano Femsa ha registrado un beneficio neto de 20.359 millones de pesos (949 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un retroceso del 33,7% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos totales aumentaron un 8,4%, hasta los 620.850 millones de pesos (28.943 millones de euros) hasta septiembre, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado aumentó un 5,6%, hasta los 85.573 millones de pesos (3990 millones de euros).

En el tercer trimestre del año, el beneficio neto se situó en los 5838 millones de pesos (272 millones de euros), lo que supone un descenso del 36,8% en comparación con el mismo período del año anterior, al tiempo que los ingresos totales repuntaron un 9,1%, hasta los 214.638 millones de pesos (10.010 millones de euros).

Por segmentos, el negocio de Femsa en las Américas registró un incremento de ventas del 9,3% hasta septiembre y esta misma cifra aumentó un 16,6% en Europa. Al mismo tiempo, el ámbito de salud registró un aumento de ingresos del 12,7%, mientras que las cifras del sector de combustibles se incrementó en un 3,6%. El negocio de Coca-Cola Femsa, por su parte, registró un alza del 4,3% de sus ingresos en este mismo período.

La firma se muestra optimista sobre la futura mejora de sus resultados en el cuarto trimestre del año y ha anunciado que también se está preparando para 2026 marcado por la Copa Mundial de la Fifa, que se celebrará por tercera vez en México, así como el 100 aniversario de Coca-Cola en este país.