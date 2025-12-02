México.- La OCU y Euroconsumers reclaman a la FIFA transparencia y precios fijos en el Mundial de 2026

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Euroconsumers reclaman a la FIFA que proteja a los aficionados durante la celebración el año que viene del Mundial en los Estados Unidos, México y Canadá y que mantenga unos precios fijos porque consideran que la tarificación dinámica "no tiene cabida en los espectáculos y eventos en vivo, y mucho menos" en esta cita.

Euroconsumers y Football Supporters Europe ya se han reunido con el ente rector del fútbol mundial para solicitarle precios fijos en las entradas, pero no se ha conseguido compromiso alguno y el organismo ha indicado que los precios se revisarán periódicamente mediante un sistema de precios dinámicos, el cual expone a los aficionados a precios imprevisibles y en constante aumento ya que cuanto mayor sea el interés y la demanda de los seguidores, más subirán los precios, "convirtiendo la fidelidad en una penalización", advierte la OCU en nota de prensa.

La organización recuerda que el sistema de precios dinámicos puede aplicarse en mercados "donde los consumidores tienen la posibilidad de elegir entre distintos comercializadores de un mismo producto o servicio", pero que en eventos como el Mundial "sólo existe un organizador y un único canal para comprar entradas". "Los aficionados no pueden comparar precios ni esperar mejores ofertas. Esto crea un mercado cautivo donde la tarificación dinámica resulta injusta", advierte.

En este sentido, los aficionados sufren consecuencias "claras" como precios más altos por el mismo asiento, cambios opacos e imprevisibles en las tarifas, acceso limitado para familias y aficionados comunes, y pérdida de confianza en los organizadores.

Para la OCU y Euroconsumers, "el fútbol debe ser una experiencia cultural compartida, no un laboratorio para algoritmos que maximizan ingresos". "Sin alternativas, los aficionados quedan expuestos a precios imprevisibles e injustos", apuntan, instando a la FIFA a "eliminar los precios dinámicos en las entradas del Mundial, establecer precios fijos y transparentes con antelación, y colaborar con las organizaciones de consumidores para crear un sistema de venta justo".

De cara a reforzar esta reclamación, como parte de la campaña Lo que pagamos por lo que no tiene precio, las dos organizaciones han lanzado un vídeo dirigido a la FIFA que muestra cómo la tarificación dinámica de precios "amenaza la accesibilidad y la inclusión, valores esenciales en el espíritu del fútbol".