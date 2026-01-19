México: la oposición mexicana cuestiona el aterrizaje de avión de EEUU

El gobierno federal informó que la llegada de la nave tuvo la bendición de las autoridades del país y que "obedece a un vuelo" que transportó tropas estadounidenses con fines de "capacitación".

El jefe del partido Movimiento Ciudadano (MC, centro) en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda, señaló en un mensaje difundido a través de las redes sociales que este es el "único órgano del Estado mexicano facultado para ello", conforme a la Constitución del país.

"El Gabinete de Seguridad del gobierno de México debe explicar de inmediato si la presencia de la aeronave estadounidense corresponde" a una solicitud oficial.

El pasado día 5 había una reunión donde se aprobaría en la Comisión de Marina de la Cámara Alta el ingreso de Marines estadounidenses para realizar ejercicios conjuntos de capacitación con elementos de la Armada nacional, del 19 de enero al 15 de abril en los estados de México, vecino a la capital, y el sureño de Campeche.

Sin embargo, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) canceló la sesión sin dar explicaciones.

La aeronave de carga tipo Súper Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas y arribó a Toluca la tarde de ayer, dejando al grupo de marines.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que esa decisión tuviera relación con la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para detener al entonces presidente Nicolás Maduro y aseguró que el tema se abordará en el Senado hasta febrero, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Imágenes de las fotos de la aeronave militar se difundieron ampliamente en las redes sociales y se hicieron virales.

El fin de semana el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta aérea por "maniobras aéreas" en un espacio cercano a México, pero la presidenta Sheinbaum dijo hoy que no hubo ningún sobrevuelo en territorio nacional.

El aviso también se refería a actividades militares en espacio aéreo de América Central y América del Sur.

El tema generó inquietud en sectores políticos luego que se creyó que habría una relación entre el avión que aterrizó en Toluca y esas maniobras.

El Gabinete de Seguridad indicó que la llegada del Hércules C-130 ocurrió "conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral, pero la prensa local hizo notar que el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión a México.

Sheinbaum se ha manifestado firmemente contra la operación de tropas extranjeras en México y ha auspiciado una "cooperación bilateral" basada en "el intercambio de información". (ANSA).