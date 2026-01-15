México: la oposición mexicana rechaza con énfasis una reforma electoral

La propuesta legal reducirá de 200 a 100 la cifra de diputados de representación proporcional o "mayoría relativa)", es decir, y de 128 a solo 32 la de senadores, también designados bajo la misma fórmula de elección indirecta, además de que prevé disminuir el financiamiento público a los partidos y ampliar la influencia de Morena.

El cuestionado proyecto amenaza con romper la alianza gobernante, pues uno de sus miembros, el Partido del Trabajo (PT, izquierda), anticipó que votará en contra y dijo que sin su participación no será aprobada.

El otro socio de la coalición, el Partido Verde, aparentemente ha dejado en claro que apoyará a Morena, aunque eso está todavía por verse.

La Cámara de Diputados se compone de 500 miembros, pero 200 son "plurinominales" o electos mediante fórmulas por los partidos y no por los votantes en los 300 distintos electorales del país, mientras que el senado, con 128 integrantes, representa a los 32 estados del país, pero muchos expertos opinan que es "demasiado grande".

Originalmente, la "representación proporcional" suele ser una vía para dar representación a las minorías y generar un contrapeso hacia el partido que ostenta la mayoría.

Organizaciones de especialistas en derecho electoral, entre ellos la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México se pronunciaron en contra de esta reforma porque va en contra de un modelo que "garantiza el pluralismo".

"El marco constitucional mexicano emplea una doble protección" hacia este esquema, pues "establece un modelo mixto que combina 300 distritos de mayoría relativa con 200 escaños asignados por representación proporcional, apoyando por límites estrictos a la sobrerrepresentación", hizo notar.

Los expertos estiman que "para asegurar la equidad sustantiva en la competencia" el modelo actual "ordena que el financiamiento público prevalezca sobre el privado".

Otros especialistas estiman que al reducir la cifra de plurinominales pierden inclusive los aliados de Morena y la oposición, se mermará 30% el gasto a partidos y el oficialismo recibirá más dinero y al eliminar el "fuero", es decir, la inmunidad parlamentaria abrirá el camino hacia la "persecución política".

Otro ingrediente que generó más rechazo a esta iniciativa fue la intención anunciada por el gobierno de adelantar para 2027, es decir un año antes, para la consulta para la "revocación de mandato", una figura que prevé someter a referéndum cada 3 años al presidente de la república, para empatarla con las elecciones intermedias.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la reforma "debe ahorrar dinero" al reducir el financiamiento público de los partidos y "disminuir el costo de hacer elecciones" además de bajar el número de legisladores hará que "el congreso cueste menos".

Sin embargo, el analista Sergio Sarmiento asegura que el actual sistema fue construido para resquebrajar el "régimen de partido hegemónico" y no se le puede reformar para "llevarnos una vez más" a ese modelo. (ANSA).