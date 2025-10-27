México.- La petrolera mexicana Pemex recorta sus pérdidas hasta los 2860 millones de euros tras ayuda gubernamental

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La petrolera estatal mexicana Pemex ha recortado sus pérdidas hasta los 61.242 millones de pesos (2860 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025 después del apoyo financiero prometido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ascenderá a unos US$11.000 millones (10.200 millones de euros) para pagar su deuda. Las ventas descendieron un 11,1% hasta ubicarse en los 378 millones de pesos (17,65 millones de euros) en el tercer trimestre del año por las menores ventas de exportación, que han sido afectadas por los menores volúmenes de crudo y por precios más bajos, según ha informado la compañía en un comunicado.

A 30 de septiembre de este año, la deuda registró un saldo de 1843 millones de pesos (86 millones de euros) en el tercer trimestre del año, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) disminuyó un 31,2% hasta situarse en los 58.359 millones de pesos (2726 millones de euros). Por productos, la producción de hidrocarburos descendió un 4,6% en el tercer trimestre del año hasta los 2387 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes. Dentro de esta cifra, la producción de los hidrocarburos líquidos cayó un 6,7% y la del gas natural aumentó un 2,5%.

El Plan Estratégico Pemex 2025-2035, presentado por el Ejecutivo mexicano a principios del mes de septiembre, promete inyectar en la petrolera unos US$11.000 millones (10.200 millones de euros) para pagar deudas vencidas. Esta es la última medida para rescatar a la perforadora estatal, cuyas finanzas han empeorado en medio de una significativa caída a largo plazo de la producción de crudo y la mala gestión de sus refinerías.