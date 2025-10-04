México.- La pianista cordobesa María Dolores Gaitán inicia en Europa su gira 'World Heritage Tour'

CÓRDOBA, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

La pianista cordobesa María Dolores Gaitán vuelve a Europa, tras el éxito que ha cosechado en México y Estados Unidos, para presentar su nueva gira, 'World Heritage Tour', un ambicioso proyecto producido por BF Producciones, que emprenderá este mismo mes de octubre, tras aunar el favor de público y crítica, consolidándose como una de las intérpretes internacionales de referencia y más solicitadas del panorama musical actual.

Según la información facilitada a Europa Press por la citada productora, Gaitán inicia una nueva etapa, que la llevará por algunos de los escenarios más prestigiosos y exigentes, tanto de Europa, como de América y África, desde el Carnegie Hall de Nueva York (Estados Unidos) hasta el Teatro alla Scala de Milán (Italia), pasando por el Teatro Monumental de Madrid, en los que volverá a desplegar el talento que la ha llevado a convertirse en "una de las artistas más cautivadoras de la música clásica en la actualidad".

Reconocida por su "virtuosismo, fuerza expresiva y la sensibilidad única con la que transforma cada obra", María Dolores Gaitán presenta una gira que la llevará por 23 ciudades de siete países y que pretende ser "un viaje transformador, en el que tradición y vanguardia se encuentran para despertar una mirada renovada sobre la universalidad de la cultura".

Con el 'World Heritage Tour', la artista de Villa del Río realiza una de sus aportaciones más singulares, al rescatar un legado histórico poco explorado, como es la herencia musical de al-Ándalus, de la mano de su último trabajo discográfico, 'Alhajas'.

Precisamente, el 'World Heritage Tour' refleja el compromiso de la pianista con el valor histórico, cultural y también simbólico de los espacios patrimoniales. No en vano, ha sido la primera pianista cordobesa en actuar en los lugares y principales monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad de Córdoba y también de otras ciudades, como el Alcázar de Segovia, en España, o el Palacio de Bellas Artes de México. Con esta gira, su objetivo es dar nueva vida a teatros y espacios reconocidos mundialmente, convirtiéndolos en escenarios donde la música dialoga con la memoria histórica y el patrimonio cultural.

Pero la visión de la también productora y gestora musical va mucho más allá, y a través del piano y su particular interpretación, busca "tender puentes entre culturas, ahondando en la historia y en los elementos comunes" y, aún más, Gaitán descubre las conexiones invisibles entre la música y otras artes en apariencia lejanas, como la moda.

No es de extrañar que la artista haya puesto música a la colección que Palomo Spain presentó en Madrid el pasado año y que diseñadores, como Carolina Herrera, Rafael Urquizar, Juana Martín o Juan Taminiau, hayan confiado en ella para lucir sus diseños.

Gaitán se ha presentado en prestigiosos teatros en más de 15 países y como solista destacan sus interpretaciones con la Wiener Kammerorchester en Viena, la Bayarisches Kammerorchester en Alemania, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo las batutas de Jan Cober, Josep Caballé Domenech, Sebastian Tewinkel, Beatrice Venezi y Sergei Fedoseev. Candidata a los Premios Princesa de Girona 2018 y seleccionada como TOP 100 Mujeres Líderes en España, María Dolores Gaitán es miembro académico de la Academia de Música de España y ha impartido masterclasses en la UNAM y en la New Bulgarian University en Sofía (Bulgaria), además de participar como jurado del Concurso Internacional de Piano de la Princesa 'Lalla Meryem' de Marruecos. Sus últimos dos proyectos discográficos, 'Imágenes de España a través de la danza' y 'Alhajas', cuentan con más de tres millones de reproducciones en Spotify y más de 16.000 copias vendidas en Italia.