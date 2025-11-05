México. La provincia busca atraer al turismo de reuniones mexicano por su afinidad cultural con el país.

SEVILLA, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto con la directora del Sevilla Congress and Convention Bureau, Carmen Arjona Rodríguez, han encabezado una delegación del sector turístico sevillano desplazada hasta México al objeto de la promoción turística del territorio como destino del segmento de reuniones, congresos, incentivos y eventos (MICE). Concretamente, las ciudades visitadas han sido la capital mexicana y Guadalajara, destinos seleccionados por el Sevilla Congress and Convention Bureau por su consolidado potencial como emisores de turismo de reuniones. En ambas ciudades, además de la presentación del destino por parte de los representantes institucionales, las empresas sevillanas han participado en encuentros de negocio que propiciaron el contacto directo con compradores locales, agencias de viajes especializadas en el segmento MICE y decisores de destino, informa la Diputación en una nota de prensa. El 'networking' de Ciudad de México se ha celebrado en el espacio cultural Ajo Blanco, mientras que la Cámara de Comercio de Guadalajara ha acogido el segundo de los encuentros profesionales. El mercado MICE mexicano México constituye un mercado "sólido", con alto poder de gasto y "una gran afinidad cultural con España", factores que lo convierten en un emisor estratégico para la provincia de Sevilla. En 2024, más de 1.080.000 turistas mexicanos viajaron a España, con un gasto medio diario de 380 euros por persona, una cifra que duplica la de un turista europeo y supera en un 20% la de un visitante estadounidense. Se trata, por tanto, de un mercado con gran capacidad de gasto y creciente interés por destinos culturales y experienciales. Con una población de 127 millones de habitantes, México cuenta con 24 millones de potenciales viajeros de un segmento de alto poder adquisitivo, "de los cuales el 80% repite destino". AUTENTICIDAD, PATRIMONIO Y HOSPITALIDAD El destino sevillano, que reúne autenticidad, patrimonio y hospitalidad, ofrece todos los atributos necesarios para posicionarse como un 'destino boutique MICE' de referencia. El principal reto, según los expertos del sector, "pasa por ganar visibilidad y adaptar la oferta al perfil del viajero mexicano, caracterizado por un enfoque más emocional y relacional en la toma de decisiones". En este sentido, la promoción activa es esencial, según se ha destacado en una jornada celebrada en la OET de México con motivo de esta acción promocional: "al mercado mexicano no hay que esperarlo, hay que ir a buscarlo". MODELO DE PROMOCIÓN MÁS CERCANO Rodrigo Rodríguez Hans ha destacado la importancia de intensificar la presencia de la provincia de Sevilla en mercados internacionales con alto potencial, como el mexicano. "México es un país con el que compartimos lazos culturales y afectivos muy profundos. Esa afinidad nos facilita conectar con su público y mostrarles un destino como Sevilla, que combina autenticidad, tradición y una oferta de servicios de primer nivel para el turismo de reuniones. La provincia de Sevilla ofrece experiencias únicas y singulares para el segmento MICE, con espacios que combinan historia, modernidad y sostenibilidad, poniendo como ejemplo haciendas, cortijos y casas palaciegas adaptados para acoger eventos de alto valor añadido. Nuestro objetivo es reforzar la visibilidad del destino, apostando por un modelo de promoción más cercano y relacional, acorde con la forma en que este mercado genera decisiones de compra. Igualmente, Carmen Arjona destaca la importancia del mercado mexicano para la oferta MICE de Sevilla y provincia, que representa una oportunidad estratégica de gran relevancia para el territorio. Compartimos lazos culturales, históricos y lingüísticos que facilitan las relaciones empresariales y favorecen la elección de nuestro destino para incentivos y reuniones. México valora la autenticidad, la hospitalidad y la excelencia en el servicio, atributos que distinguen a Sevilla y su provincia, y por ello trabajamos para fortalecer nuestra presencia y colaboración con este mercado, consolidando el destino como un referente internacional para eventos profesionales, ha añadido.

LA NACION Turismo

España

España México