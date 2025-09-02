México.- La temporada “más internacional” del LAVA reúne a 37 compañías de nueve países que representarán 38 espectáculos

VALLADOLID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) ha presentado este martes su temporada "más internacional" bajo el lema 'Todos los mundos en un escenario', en la que reunirá a 37 compañías de Argentina, Reino Unido, Portugal, Italia, México, Guatemala, Colombia, Alemania y Francia, además de formaciones nacionales, que representarán 38 espectáculos a partir del 4 de octubre.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, han sido los encargados de dar a conocer la nueva programación del LAVA de la temporada 2025/2026 que, a través de nuevos lenguajes y miradas, propone un diálogo entre lo local y lo global, lo emergente y lo consolidado.

La nueva temporada subirá el telón el 4 de octubre con La Zaranda, compañía reconocida con el Premio Nacional de Teatro, y su última propuesta, Todos los ángeles alzaron el vuelo, con la que explora, desde la tradición picaresca, el lado más hostil de lo cotidiano.

Octubre continuará con una doble muestra de lo más aclamado de la escena argentina. Así, el jueves 16 regresará al LAVA la aclamada compañía argentina Sutottos con su nuevo espectáculo Feliz día, una comedia corrosiva que gira en torno al imperativo de la felicidad.

Dos días después, el sábado 18, Gabriel Chamé se acercará a la obra de Shakespeare para denunciar, a través del humor y el gag físico y poético, la 'política de la culpa' con Medida por medida, la culpa es tuya.

Tomará el relevo, el 1 de noviembre, el creador escénico Carlos Gallardo y su propuesta Cera: 500 horas de vuelo, un poético homenaje a las segundas oportunidades con esta sustancia como protagonista. La compañía de teatro de actor más veterana de Galicia, Sarabela Teatro, ganadora de 30 premios María Casares en su tierra natal; llegará al LAVA con 'El dragón de oro'.

La pieza, que podrá verse el 15 de noviembre, es una trepidante y divertida tragedia sobre la condición humana que comienza con sus personajes encarando un dilema en un restaurante chino.

La programación continuará en diciembre con 'Dopaland' (sábado 4), una comedia ácida de ritmo vertiginoso ambientada en un cuestionable parque de atracciones para reflexionar sobre la precariedad laboral y la imposición de la felicidad; y con 'La fortaleza' (viernes 12 y sábado 13), de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una historia en torno a las herencias materiales e inmateriales dirigida por Lucía Carballal, ganadora del premio ADE a mejor directora emergente.

El año 2026 arrancará con 'El día del Watusi' (17 de enero), experiencia escénica de cuatro horas de duración, a partir de la novela de Francisco Casavella (premio Nadal 2008), reconocida con seis Premios de la Crítica --espectáculo, dirección, adaptación, actor protagonista y actor y actriz de reparto--, tres premios Butaca --espectáculo, actor protagonista y actor de reparto-- y el Max al mejor actor.

Se trata de una trilogía, que se representará íntegramente en el LAVA, que retrata la Barcelona de los años 70 a los 90, ofreciendo un retrato descarnado y crítico de la época para reflexionar sobre la identidad, la memoria y la vida. También en enero (sábado 24) llegará al LAVA 'El invencible verano de Liliana', adaptación de la novela homónima, ganadora del Pulitzer 2024; protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez. Un duro relato que reconstruye el crimen que acabó con la vida de la hermana de la autora y que abre un espacio para la memoria colectiva desde la ternura y el coraje. La temporada seguirá en febrero con 'Mientras el meteorito llega', producción de Ana Barcia y la berciana Raquel Mirón que sitúa a dos mujeres en un espacio indeterminado que conversan, ignorando de cuánto tiempo disponen y conscientes de que el presente es lo único que les queda.

Nuevas citas

El LAVA propone cuatro nuevas citas con el teatro en marzo, la primera de ellas será con 'Charlotte', vida o teatro, nuevo espectáculo de Títeres de María Parrato producido con el acompañamiento artístico del propio LAVA que recupera la vida y la obra de la artista Charlotte Salomon, ejemplo del poder de la creación frente a la barbarie. Le seguirá 'American Buffalo', la obra de David Mamet que marcó un hito en la escena norteamericana de los años 70; y una doble cita con la portuguesa Companhia do Chapitô, protagonista del Día Mundial del Teatro en el LAVA: Rey Lear y La Odisea. Por último, en mayo el centro acogerá la representación 'El Arte', del dúo Los Torreznos, que con su particular lenguaje, que fusiona humor y performance, exploran este concepto. El 9 de mayo llegarán 'The Tiger Lillies' (Reino Unido) y La Perla 29 con A Macbeth song, una pieza que hibrida música y teatro para narrar la trágica historia del príncipe danés. Una propuesta divertida, macabra y 'punki' con un ritmo endemoniado, donde el mal Macbethiano impregna toda la condición humana. Como colofón a la temporada, el estreno absoluto de 'Ser verbena', propuesta de David Montero que imagina un encuentro entre Priscilla Presley y La Chispa, mujer de Camarón de la Isla: dos mujeres desplazadas por la fama de sus maridos que recorren juntas las calles de San Fernando.

Danza

La danza contemporánea estará presente en la nueva temporada del LAVA con nueve propuestas, la primera, el 8 de noviembre, será 'Runa', pieza reconocida con el Premio Max a la mejor coreografía que supondrá el regreso de Lali Ayguadé al centro vallisoletano. Este mismo mes pasará por la Sala Concha Velasco 'Entrecruzad@s', nueva obra de danza-teatro de la colombiana Juliana Reyes que explora la exclusión de los cuerpos que no encajan en el canon estético impuesto. Este género volverá al LAVA en enero con 'La Venidera', compañía formada por Irene Tena y Albert Hernández, ambos ex bailarines del Ballet Nacional de España.

El dúo interpretará la versión íntegra de su última pieza, No, que ya se viera en Valladolid la temporada pasada en su versión corta, tanto para sala como para calle. Ya en febrero la Sala Concha Velasco acogerá la representación de Alegorías. 'El límite y sus mapas', espectáculo creado e interpretado por Paula Comitre, reconocida como artista revelación en el XXIV Festival de Jerez y premio Giraldillo revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla; y Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024.

ENTRADAS Y ABONOS

La campaña de abonos del LAVA comenzará en septiembre. Por primera vez, se abrirá un periodo de renovación especial para aquellas personas que adquirieron el abono 12 y el abono 20 de forma simultánea en la temporada anterior y que podrán revalidarlos los días 5 y 6 de septiembre. El resto de abonos se podrán renovar del 9 al 13 de septiembre. Con el fin de evitar esperas innecesarias en estos procesos se ha habilitado un teléfono de reserva de hora para dichas renovaciones. La emisión de nuevos abonos comenzará el día 16 de septiembre. El público podrá configurar su propio abono eligiendo doce o veinte espectáculos y beneficiarse, así, de un descuento de hasta 100 euros. Por último, las entradas se podrán adquirir desde el 23 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web www.lavavll.es (canal con gastos de gestión), con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la ESADCYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.