México lanza bonos por 9.000 millones de US$ en tres tramos: IFR

5 ene (Reuters) - México lanzó el miércoles una emisión de bonos en tres tramos -a ocho, 12 y 30 años- por 9.000 millones de dólares para propósitos generales y que está previsto que se coloque durante la jornada, publicó IFR un servicio de información financiera de LSEG.

El tramo a ocho años por 3.000 millones de dólares se ofrece con un rendimiento de 175 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, los de 12 años por 4.000 millones se ofertan con un diferencial de 200 puntos básicos, al igual que los papeles a 30 años por 2.000 millones de dólares, dijo el reporte de IFR.

Los agentes de la operación son, según el reporte, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Scotiabank. (Escrito por Javier López de Lérida)