México lanza bonos por US$8000 millones para respaldar operación deuda Pemex
- 1 minuto de lectura'
16 sep (Reuters) - México lanzó US$8000 millones en deuda en tres tramos para gastos generales y para financiar en parte una recompra de bonos de la petrolera estatal Pemex por US$9900 millones, reportó el martes IFR, un servicio financiero de LSEG.
El país ofrece un bono a 5 años por US$1500 millones a una tasa de 123 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, además de US$4000 millones en deuda a 7 años con un diferencial de 165 puntos básicos.
México lanzó, además, US$2500 millones en bonos a 10 años con un diferencial de Tesoro estadounidense más 165 puntos básicos.
Los agentes colocadores son BofA, Citi (B&D) y JPMorgan. También participan en la operación Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
La colocación se espera para más tarde en el día, agregó IFR. (Reporte de Manuel Farías y Javier López de Lérida, editado por Javier Leira)
Otras noticias de México
- 1
Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei
- 2
Volvió a subir el riesgo país y llegó al valor más alto en casi un año
- 3
Murió Robert Redford: siete películas disponibles en streaming para recordar su trabajo en Hollywood
- 4
Se amaban en pantalla, se odiaban afuera: la guerra secreta en Reto al destino que enemistó a Richard Gere y Debra Winger