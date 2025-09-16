México lanza bonos por US$8000 millones para respaldar operación deuda Pemex

16 sep (Reuters) - México lanzó US$8000 millones en deuda en tres tramos para gastos generales y para financiar en parte una recompra de bonos de la petrolera estatal Pemex por US$9900 millones, reportó el martes IFR, un servicio financiero de LSEG.

El país ofrece un bono a 5 años por US$1500 millones a una tasa de 123 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, además de US$4000 millones en deuda a 7 años con un diferencial de 165 puntos básicos.

México lanzó, además, US$2500 millones en bonos a 10 años con un diferencial de Tesoro estadounidense más 165 puntos básicos.

Los agentes colocadores son BofA, Citi (B&D) y JPMorgan. También participan en la operación Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

La colocación se espera para más tarde en el día, agregó IFR. (Reporte de Manuel Farías y Javier López de Lérida, editado por Javier Leira)