México lanza emisión bonos 5000 millones euros para financiar en parte recompra bonos de Pemex

15 sep (Reuters) - México lanzó el lunes una emisión de bonos en tres tramos por hasta 5000 millones de euros para financiar en parte una recompra de papeles de la petrolera estatal mexicana Pemex por US$9900 millones que cierra a fin de septiembre, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.

La emisión consta de bonos a cuatro años por hasta 2250 millones de euros; 1500 millones a ocho años y 1250 millones de euros a 12 años.

La colocación será utilizada "para los fines generales del Gobierno de México, así como para realizar una aportación de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a su vez será utilizada por Pemex para reembolsar, rescatar y recomprar parcialmente algunos de sus valores en circulación", dijo IFR.

(Reporte de Javier Leira, editado por Ana Isabel Martínez)