México llama a jóvenes y figuras de la Liga MX para amistosos ante Panamá y Bolivia

Con los talentosos mediocampistas Gilberto Mora, del Tijuana, y Obed Vargas, del Seattle Sounders, como protagonistas, la selección mexicana de fútbol anunció el jueves su nómina para enfrentar este mes a Panamá y Bolivia en partidos de preparación para el Mundial 2026.

A sus 17 años, Mora hilvana un nuevo llamado de la selección mexicana de mayores, con la que en 2025 debutó y ganó la Copa Oro.

El seleccionador Javier Aguirre también convocó a otros tres jóvenes mexicanos que participaron el año pasado en el Mundial Sub 20 de Chile: el defensa Everardo López, del Toluca, y los mediocampistas Iker Fimbres, del Monterrey, y Obed Vargas, del Seattle Sounders.

Vargas, de 20 años, es el único jugador llamado desde el extranjero, pues los amistosos se jugarán por fuera del calendario FIFA y Aguirre no pudo contar con sus legionarios europeos.

En esta lista, mayoritariamente conformada por futbolistas de la liga mexicana, Guadalajara aporta ocho jugadores, entre ellos Armando González, de 22 años, flamante campeón de goleo de la liga mexicana.

Aguirre citó a cinco jugadores que participaron en el Mundial Catar 2022: los defensas Jorge Sánchez y Jesús Gallardo y los mediocampistas Luis Romo, Carlos Rodríguez y Roberto Alvarado.

México visitará el jueves 22 de enero a Panamá en el estadio Rommel Fernández, y el lunes 25 se medirá a Bolivia en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.

--Esta es la convocatoria completa:

-Porteros:

Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).

-Defensas:

Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara).

-Medios:

Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders/Estados Unidos), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana).

-Delanteros:

Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara).