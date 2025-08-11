México: Lluvia inunda capital mexicana y detiene vuelos

Una histórica lluvia que castigó la noche del domingo a la capital mexicana y sus alrededores, hábitat de unos 21 millones de personas, obligó a cerrar por tres horas el aeropuerto principal, que normalizó sus operaciones hasta nueve horas después de cancelarse aterrizajes y despegues.

La inmensa cantidad de agua provocó una explosión y un incendio en la estación del tren subterráneo San Antonio Abad, en el centro de la capital, y el cierre de seis estaciones más.

La tormenta, que fue descrita por Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua de la intendencia de la ciudad, como "la lluvia más intensa de la temporada", inundó la planta baja del Hospital General Balbuena, uno de los centros médicos públicos más importantes de la metrópoli, lo cual obligó a reubicar a decenas de pacientes.

Aunque no se reportan personas muertas o heridas, muchas quedaron atrapadas en sus automóviles en los llamados "bajo puentes" y en el cruce de dos arterias vitales de la capital, el Viaducto y la avenida Río Churubusco, que comunican con el aeropuerto internacional Benito Juárez.

En las colonias Doctores y Obrera, también en la zona centro, se reportaron inundaciones de aparcamientos subterráneos de edificios de apartamentos y de la planta baja de viviendas o apartamentos del nivel de la calle, lo que provocó importantes daños materiales. (ANSA).