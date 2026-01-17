México: localizan a docente colombiano desaparecido

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 17 ENE - El docente universitario y escritor colombiano Leonardo Ariel Escobar, desaparecido el pasado día 6 al regreso de su país, fue hallado con vida en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas en un municipio cercano a la norteña ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León. Se ignora por qué fue a dar a ese sitio Escobar, que tiene el pasaporte mexicano, pues había llegado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y de ahí se debía trasladar de inmediato por tierra a la vecina ciudad de Puebla, donde trabaja en la Universidad Iberoamericana (UIA), un prestigioso ateneo privado. Las autoridades del estado de Nuevo León reportaron que después del despliegue de un "operativo de búsqueda sin resultados" se ubicó por fin la tarde de este viernes a Escobar, quien llevaba 11 días internado en el centro antiadicciones y quien se hallaba "desorientado, pero en buen estado de salud". El informe reveló que el profesor "permanecía ahí por voluntad propia", en medio de versiones de que previamente fue detenido por la Guardia Nacional. La desaparición de Escobar desató toda una movilización sobre todo de estudiantes y maestros del centro de estudios superiores donde laboraba, que temían hubiera sido víctima de un secuestro por parte de alguna banda del crimen organizado. El Sistema Universitario Jesuita (SUJ), al que pertenece la UIA de Puebla, llamó en días pasados a las autoridades a ubicar a Escobar y señalaron que "existen inconsistencias y falta de claridad por parte de las instituciones de seguridad" sobre el caso. (ANSA).