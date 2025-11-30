México.- Love of Lesbian abre la programación musical de Barcelona en la FIL de Guadalajara (México)
México.- Love of Lesbian abre la programación musical de Barcelona en la FIL de Guadalajara (México)
- 1 minuto de lectura'
GUADALAJARA (MÉXICO), 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El grupo barcelonés Love of Lesbian ha abierto con éxito la programación musical de Barcelona como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara con un concierto ante unas 2.000 personas que han llenado el Foro FIL.
La actuación del grupo liderado por Santi Balmes, coreada desde la primera canción, ha dado el pistoletazo de salida a una programación musical diversa durante nueve noches consecutivas que pretende ofrecer una muestra representativa de la escena actual de Barcelona.
Seguirán las actuaciones de Queralt Laho, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Lucia Fumero y Desilence, Tarta Relena y Maria Arnal, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Rigoberta Bandini, Mushkaa y La Sra. Tomasa.
- 1
Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
- 2
Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri
- 3
¡Flamengo campeón! La Libertadores tiene a su nuevo dueño: venció a Palmeiras por 1-0 y celebra en Lima
- 4
“Pasé del horror al alivio”: recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años