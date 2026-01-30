México: Magnate TV acepta pago adeudo fiscal

Salinas Pliego, que en los últimos meses había endurecido sus críticas al gobierno, al que acusó de ser víctima de "persecución política" e incluso recurrió el pasado día 13 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano por "persecución sistemática política y fiscal".

Además, indiscreciones recientes en la prensa señalaban que planeaba postularse como candidato de la derecha a la presidencia en 2030, pero ahora parece haber bajado la guardia y anunció el inicio de una "nueva etapa" tras cerrar su acuerdo con el ministerio de Hacienda.

El propietario de un conglomerado que incluye TV Azteca, la segunda cadena nacional de televisión en el país y de un banco llamado Azteca, así como de la famosa cadena de electrodomésticos para familias pobres Elektra, había agotado todos los recursos judiciales antes de ser obligado a pagar sus adeudos tributarios.

Originalmente Salinas Pliego, que posee una fortuna de unos US$5.700 millones, que lo ubican como el quinto hombre más rico del país, debía cubrir un adeudo por 51.000 millones de pesos (unos US$2.500 millones), pero recibió un descuento del 37% y solo pagó un tercio al contado y el resto en 18 cuotas en un plazo desconocido. (ANSA).