México mantiene estimación de crecimiento económico para 2025
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - El Gobierno de México mantuvo el jueves su estimación de crecimiento económico de entre 0,5% y 1,5% para este año, a pesar de la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) registrada en el tercer trimestre.
En una conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, atribuyó el declive trimestral del PIB a un débil desempeño "focalizado" en el sector industrial y descartó una caída generalizada de la economía.
"Estamos confiados en que vamos a tener un repunte en la actividad económica", dijo. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Noé Torres)
Más leídas
- 1
Andrés Malamud: “Milei es candidato natural a ser reelegido, porque no quedó nadie enfrente”
- 2
Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia
- 3
En el Gobierno relativizan el desafío de Macri y apuestan a renovar la alianza con Pro
- 4
Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa: “La encontré bien y fuerte”