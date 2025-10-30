México mantiene estimación de crecimiento económico para 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - El Gobierno de México mantuvo el jueves su estimación de crecimiento económico de entre 0,5% y 1,5% para este año, a pesar de la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) registrada en el tercer trimestre.

En una conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, atribuyó el declive trimestral del PIB a un débil desempeño "focalizado" en el sector industrial y descartó una caída generalizada de la economía.

"Estamos confiados en que vamos a tener un repunte en la actividad económica", dijo. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Noé Torres)