México: marihuana, la droga más consumida

La encuesta más reciente sobre uso de sustancias ilícitas, la primera en ocho años, arrojó que la utilización de cannabis aumentó de 9,3% en 2016 a 13,3% en 2025, en tanto que la de opioides, virtualmente inexistente, se incrementó de 0,1% en 2016 a 1,4% en 2025, es decir, 14 veces.

A su vez, el uso de alucinógenos se incrementó de 0,8% a 1,5%, es decir, casi se duplicó en ese período, según los resultados del sondeo, presentados hace poco por el ministro de Salud David Kershenobich, quien indicó que el consumo de anfetaminas aumentó en una proporción un poco menor que el de alucinógenos, al pasar de 0,9% a 1,6%.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 arroja resultados preocupantes, pero el ministro afirma que "a pesar del aumento, sigue habiendo un consumo bajo" de drogas en general en México.

En cuanto al fentanilo, cuya producción y trasiego en México va en ascenso y ha sido motivo de fuertes presiones de Estados Unidos, también es considerado "muy bajo" pues apenas 0,2% de la población admitió haberlo usado "alguna vez" y 0,1% "en el último año".

En torno al "consumo experimental" de drogas ilegales, el ministro señaló que aumentó de 20,6% en 2016 a 14,6% en 2025, pero la buena noticia es que en adolescentes se redujo de 6,2% a 4,1%.

Otro tema que Kershenobich puso en evidencia es el "uso indebido de medicamentos", el cual repuntó de 1,3% a 2,5% en el período de referencia.

Un dato alentador es que el consumo de alcohol se redujo en adolescentes, según el funcionario, quien dio a conocer que "se han reforzado las iniciativas para la disminución del consumo en general, especialmente en las mujeres adultas".

Además, la transición al vapeo entre adolescentes, cuyo consumo en general ha sido prohibido recientemente por el Congreso, "se atiende con campañas educativas y nuevas regulaciones".

"Seguiremos insistiendo en el riesgo que tiene el cigarro electrónico en la salud mental" de los adolescentes, que son los que "concentran las mayores vulnerabilidades", dijo el ministro.

La encuesta "identifica y analiza los patrones, consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y detonantes sociales", explicó y dijo que se realizó entre 19.200 personas de 12 a 65 años de edad, dividida en adolescentes y adultos.

El Informe Mundial 2025 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que México no es "mero productor" y exportador, sino también consumidor, a pesar de que, junto a Myanmar, concentra la manufactura de metanfetaminas a gran escala.

Entre 2022 y 2024 el consumo de anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis creció 218%, convirtiéndose en el tipo de droga más demandado en tratamientos con 46,2% de los casos, seguido por alcohol con 24,6% y marihuana con 13,3%, según datos oficiales.

