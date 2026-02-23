México: Más de 1000 turistas varados en Zoológico Guadalajara

Los paseantes, todos mexicanos, entre los que figuran niños y ancianos, debieron pasar la noche en el aparcamiento de este centro recreativo a bordo de 21 buses, cinco vagonetas y cuatro autos al ser advertidos de que había numerosos bloqueos de calles, incendios de autos e inclusive tiroteos en algunas zonas de la ciudad.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, fue el epicentro de la oleada de cientos de actos violentos de reacción en 20 de los 32 estados del país, tras anunciarse la muerte de "El Mencho", de 56 años, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los turistas fueron asistidos por personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, personal del zoológico y servicios médicos, y policías, que los resguardaron, les dieron frazadas y alimentos y estuvieron pendientes de que las personas vulnerables recibieran asistencia oportuna si sentían algún malestar.

Procedentes de los estados vecinos de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, los turistas pudieron emprender solo este lunes el retorno a sus lugares de origen, aunque haciendo escalas en previsión de que surgieran algunos bloqueos en determinadas rutas, informaron las autoridades.

(ANSA).